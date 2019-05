EA Play: E3-Livestreams starten am 8. Juni

EA wird in diesem Jahr keine Pressekonferenz für die E3-Zeit vorbereiten und sich stattdessen auf teilweise moderierte Livestreams und ihr Fanfest konzentrieren. Auf Twitter gab das Unternehmen kürzlich das genaue Datum des eigenen Sendeplans bekannt, damit sich Fans auf der ganzen Welt das richtige Wochenende freihalten können. Am 8. und 9. Juni übertragt EA ab 19:00 Uhr deutscher Zeit die ganze Nacht über Gameplay und Interviews - wer es nicht persönlich nach Los Angeles schafft, der kann vor dem Bildschirm mitfiebern. Insgesamt sechs Streams werden die kommenden Spiele des Publishers präsentieren, schreibt EA. Genauere Details folgen am 29. Mai.

