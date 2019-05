Blutrünstige Künstler des Toreador-Clans in Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Hardsuit Labs und Paradox Interactive haben uns schon einiges an Videomaterial für ihr kommendes Rollenspiel Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 präsentiert, heute gab es einen weiteren Trailer über einen der Clans im Spiel. Vorgestellt wird die Toreador-Gemeinde, deren Mitglieder besessen von ewiger Schönheit sind. In dieser exzentrischen Gesellschaft leben Künstler und einflussreiche Geschäftsleute, die im Schatten Seattles Blut trinken. Den neuen Trailer seht ihr unten, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 erhebt sich Anfang 2020 auf PC, PS4 und Xbox One (wenn sich am Zeitplan nichts ändern sollte).

