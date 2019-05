Keine Pläne für Nachfolger von A Plague Tale: Innocence

Diese Woche hat Asobo Studios das emotionale Abenteuer A Plague Tale: Innocence veröffentlicht (hier schnell unsere Kritik nachlesen), das auf einigen Zuspruch getroffen zu sein scheint. Wie sieht es denn konkret mit der Zukunft des Studios aus und wird es einen zweiten Teil geben? Nein, das ist nicht der Fall und es hat nichts mit den Verkäufen zu tun, verrät Narrative Designer Sebastien Renard im Gespräch mit Star News. Das Studio wollte eine "einmalige, narrative Erfahrung" schaffen und die sei nun abgeschlossen:

"Es ist eine einmalige, narrative Erfahrung. Wir sind alle so glücklich [dieses] Spiel zu entwickeln, das wir so sehr lieben können. Es war eine verrückte Achterbahnfahrt und das ganze Team ist jetzt natürlich sehr aufgeregt [...]. Alle verbringen viel Zeit online damit, die ersten Rückmeldungen zu lesen. Es ist langsam an der Zeit für Ruhe und den verdienten Urlaub, wie ihr euch sicher vorstellen könnt."