Pokémon Rumble Rush für iOS und Android angekündigt

Gestern hatten wir über das neue Pokémon-Mobile-Game geschrieben, am Nachmittag kam dann die offizielle Bestätigung: The Pokémon Company kündigt Pokémon Rumble Rush für iOS und Android an. Das mobile Kampfspiel wird in Kürze auch hierzulande als kostenloser Download im App Store und auf Google Play Store bereitstehen. In der Fortsetzung von Pokémon Rumble (das 2009 auf der Wii erschien), erkunden die Spieler Inseln mit verschiedenen Pokémon und kämpfen aktiv gegen sie. Neben den Gefechten geht es in Pokémon aber natürlich auch immer um Freundschaft, die wir zwischen den verschiedenen Kreaturen aufbauen. Wer davon genug hat, stellt sich dem Superboss jeder Insel, der uns spezielle Gegenstände verleiht, mit denen unsere Monster stärker werden. Mikrotransaktionen sind vorhanden, die genaue Funktionsweise ist allerdings noch nicht vorgestellt worden. Die ersten Screenshots von Pokémon Rumble Rush findet ihr unten.