World of Warcraft: Thralls Kampfgeist erwacht im neuen CGI-Trailer

Nachdem Sylvanas in Battle for Azeroth zum Kriegshäuptling aufgestiegen ist, sehen sie einige Fans mit anderen Augen. Doch Blizzard hat bereits konkrete Pläne, um das zu ändern, wie wir im frischen Cinematic-Trailer zum neuen "Rise of Azshara"-Patch 8.2 sehen. Heftige Kämpfe erwarten euch darin zwar nicht, doch ein Wiedersehen mit Thrall und Saurfang. Und nach diesem Gespräch wird deutlich, dass die Horde wieder einen kampfbereiten Ork mehr hat. Mehr Infos zum Patch 8.2 in World of Warcraft: Battle for Azeroth findet ihr an dieser Stelle.

