Skull & Bones verzögert sich weiter, während Ubisoft drei neue Spiele bestätigt

Ubisoft hat uns in seine Karten gucken lassen, als der Publisher gestern Abend seine neuesten Finanzdaten mitteilte. Aus dem Bericht geht hervor, dass bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres (das bis zum 31. März 2020 läuft) vier neue Spiele veröffentlicht werden. Neben Ghost Recon: Breakpoint (das am 4. Oktober erscheinen soll) arbeiten die französischen Studios an drei weiteren Spielen. Welche das genau sind, darüber wollte Ubisoft noch nicht sprechen.

Insgesamt zeichnet der Quartalsreport ein positives Bild des Verlegers, bestätigt jedoch eine weitere Verzögerung für Skull & Bones, das Online-Piratenspiel, das 2017 vorgestellt wurde. Der Titel soll irgendwann im Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht werden, sagt Ubisoft. Auf der E3 werde man zum Spiel keine Neuheiten präsentieren, heißt es in Medienberichten.

"Wir werden die Luken einholen und die Ankunft des Spiels verzögern", schrieb das Studio auf Twitter. "Das ist eine [blöde] Nachricht für uns alle, aber es ist notwendig, um Skull & Bones so großartig wie möglich zu machen!"