Trailer zeigt bedrohliche Vorkommnisse in Harry Potter: Wizards Unite

Warner Bros. Games und Niantic Labs haben einen weiteren Trailer für Harry Potter: Wizards Unite veröffentlicht, in dem wir sehen, wie magische Vorkommnisse in der Welt der Menschen eine bedrohliche Atmosphäre erzeugen. Im Handyspiel erkunden wir die reale Welt als "neue Rekruten der Eingreiftruppe zur Wahrung des Geheimhaltungsstatuts" und lösen Rätsel. Um die Muggel vor den magischen Unfällen zu schützen, müssen mysteriöse Objekte gefunden werden, die wir per Zauberspruch wieder unter Kontrolle bringen. Fantastische Bestien und berühmte Charaktere wird es wohl ebenfalls geben.

Harry Potter: Wizards Unite wird später in diesem Jahr auf iOS und Android erscheinen. Spieler können sich bereits über Google Play und im Galaxy Store registrieren lassen, um baldmöglichst mit dem Spiel zu starten. Seht euch den neuen Trailer unten an: