MXGP 2019 für PC, PS4 und Xbox One angekündigt

Entwickler Milestone hat diese Woche MXGP 2019 für PC, Playstation 4 und Xbox One angekündigt. Die FIM Motocross-Lizenz erlaubt es Spielern, die Meisterschaft die offiziellen Rennen, Motorräder und Teams aus der aktuellen MXGP-Saison zu nutzen. Motocross-Profis können mit der MX2-Kategorie beginnen oder direkt in der MXGP-Spitzenklasse loslegen, sich bei einem offiziellen Team bewerben und Sponsoren für ein benutzerdefiniertes Team finden.

Das Rennspiel enthält zudem einen Streckeneditor, mit dem wir unseren eigenen Kurs in vier verschiedenen Umgebungen entwerfen können: Wald, Strand, Wüste und Dschungel. Diese Level können online mit anderen Spielern geteilt werden. Außerdem ist Playground (der "Free Roam"-Spielmodus) wieder an Bord und Milestone scheint umfangreiche Pläne zu haben, um das Extra zu erneuern. Es gibt eine Spielvariante, mit der Spieler ihren eigenen Offroad-Rennen entwerfen und mit der Community teilen können. MXGP 2019 erscheint am 30. August auf PC, PS4 und Xbox One, die ersten Eindrücke bekommt ihr direkt hier drunter: