Gesamte Borderlands-Serie bei über 43 Millionen Verkäufen

Die Wartezeit auf Borderlands 3 war ziemlich lang und im Laufe der Jahre hat die Serie viele neue Fans für sich gewinnen können, die die Kombination aus Rollenspielelementen und Shooter-Mechaniken ebenfalls zu würdigen wissen. Jetzt wissen wir, wie viele Spieler die bisher veröffentlichten Borderlands-Spiele insgesamt erreicht haben.

Take-Two sprach vor kurzem bei der Veröffentlichung ihrer Quartalsergebnisse mit den Investoren über die Verkaufszahlen des Franchise. Borderlands, Borderlands 2 und Borderlands: The Pre-Sequel (und deren jeweilige Neuauflagen) haben sich laut dem Unternehmen mehr als 43 Millionen Mal verkauft. Die Hälfte davon fällt allein auf Borderlands 2 zurück, denn der Titel soll noch immer über eine Million aktive Spieler pro Monat anziehen können. Das möchte Take-Two mit Borderlands 3 steigern, sobald der Loot-Shooter am 13. September für PC (Epic Games Store), PS4 und Xbox One veröffentlicht wird.