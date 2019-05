Bericht: Fast 10 Millionen Nutzer im Xbox Game Pass

Microsoft hat mit dem Xbox Game Pass ein Angebot geschaffen, das Abonnenten im Gegenzug für eine monatliche Gebühr die Nutzung von digitalen Spielen, Rabatten und Sonderaktionen gestattet. Wie viele Menschen greifen auf das Angebot zurück? Microsoft teilt solche Verbreitungsdaten nicht mit, doch in einem Bericht von Video Games Chronicle werden Quellen zitiert, die fast zehn Millionen Abonnenten zählen. Diese Einnahmen all dieser Nutzer sollen mittlerweile einen großen Teil des Gesamtgewinns der Xbox-Division darstellen, was Microsoft im Hinblick auf die kommende Konsolengeneration in den Augen von Video Games Chronicle besonders gut dastehen lässt. Nutzt ihr den Games Pass?