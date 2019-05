Soul Calibur VI bekommt dicken Haufen neuer Anpassungsgegenstände

Bandai Namco wird morgen, am 16. Mai, die Charakteranpassung in Soul Calibur VI umkrempeln. Mit dem sogenannten "Character Creation Set B" gelangen über 150 neue Ausrüstungsgegenstände und Anpassungselemente ins Spiel, mit denen kreative Köpfe sicher noch mehr Unfug anstellen können. Wer den Season Pass besitzt erhält den Inhalt kostenlos, separat kostet das Paket voraussichtlich 5,99 Euro. Mit dem Add-On werden außerdem knapp 100 neue Tracks in das Kampfspiel gelangen, für den schmalen Preis dürften Fans des Brawlers also eine ganze Menge Inhalt bekommen.

Quelle: Bandai Namco.