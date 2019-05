Firewall Zero Hour bekommt Seasons und einen Op-Pass

You watching Werbung

Firewall Zero Hour ist ein Shooter, exklusiv für das PSVR-Headset. Nach der Veröffentlichung im letzten Jahr ist es ruhig geworden, um das Game, doch im Playstation-Blog hat Entwickler First Contact Entertainment diese Woche das große "Operation: Nightfall"-Update enthüllt. Am 21. Mai landen die ersten Inhalte, die weite Teile des Spiels umkrempeln.

Grundsätzlich wird Firewall Zero Hour in zeitlich begrenzte Saisons eingeteilt, die mit eigenen Fortschritts- und Belohnungssystemen auskommen. Wöchentliche Mission und tägliche Herausforderungen spülen zusätzliche Erfahrungspunkte und Krypto-Währung in unser Profil. Zugang zu Premium-Inhalten und Bonusmissionen erhalten Käufer des sogenannten "Op-Passes" (für 9,99 Euro), auf den weitere Fortschrittssysteme ausgelagert werden. Operation: Nightfall wird darüber hinaus eine Karte und eine weitere, spielbare Figur einfügen. Hangar führt uns nach Malaysia, die Diebin Ruby (die Krypto von feindlichen Leichen stehlen kann) steht ausschließlich Op-Pass-Inhabern zur Verfügung.

Nach der kommenden Saison werden weitere Inhalte kommen, die bereits geplant wurden. Darunter befinden sich Waffen, ein neuer Contractor und eine weitere Map. Der Entwickler konnte schon bestätigen, dass sich fleißige Spieler diese Inhalte sichern können, indem sie die wöchentlichen Herausforderungen abschließen.

Änderungen an der Benutzeroberfläche werden ebenfalls beschrieben, allerdings ist dafür noch kein konkretes Datum bekannt. Einige Updates sollen Quality-of-Life-Verbesserungen mit sich bringen und das KI-Verhalten im PvE-Trainingsmodus anheben, damit die Bots beim Durchbrechen der Wände aktiver werden und von selbst ihre Ausrüstung verwenden.