Steamworld Quest ab 31. Mai auf Steam erhältlich

Nachdem Image & Form im letzten Monat Steamworld Quest: Hand of Gilgamech auf der Nintendo Switch veröffentlicht hat, wird das RPG nun auch auf Steam erwartet. Wie Publisher Thunderful Publishing bestätigt, ist der 31. Mai das Erscheinungsdatum für die PC-Version. In einem eigenen Steam-Trailer werden die grundlegenden Besonderheiten des Kartenspiels vorgestellt. Wer danach noch weitere Informationen braucht, schaut am besten in unsere Kritik zum Spiel.

In Steamworld Quest: Hand of Gilgamech übernehmen wir die Kontrolle über eine Gruppe von Helden und stellen ein Kartendeck zusammen, mit dem wir uns auf unserem Abenteuer duellieren. Das Rollenspiel hat viele fantastische Elemente, bietet rundenbasierte Kämpfe und hat den Charme der Steamworld-Welt.

