Gerücht: Neue Infos zu Bayonetta 3 sollen kommende Woche kommen

Platinum Games' Game-Designer Hideki Kamiya ist ein bekannterer Entwickler des Studios, der auf den sozialen Medien gern mal seine Fans trollt. Seinem neuesten Beitrag wollen wir deshalb zwar nicht allzu ernst nehmen, ein bisschen interessiert uns aber schon, was er da angekündigt hat: Kamiya meint, dass es in der nächsten Woche spannende Infos zu Bayonetta 3 geben wird und das hat er ausgerechnet als Antwort auf einen Fan geschrieben, der nach neuem Gameplay fragte. Wie gesagt kommt diese Meldung keiner offiziellen Bestätigung vom Studio gleich, allerdings haben wir in letzter Zeit gehäufte Informationen über den Titel erhalten, die Erwartungen sind dementsprechend hoch... Wir halten euch auf dem Laufenden.

Quelle: Nintendo Enthusiast.