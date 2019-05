FIFA 19, Battlefield V und A Way Out auf dem Weg zu EA Access

Electronic Arts gab letzte Woche bekannt, dass Sony EA Access für die Playstation 4 freischalten wird, das gleiche Abonnement, das wir bereits auf Xbox One und PC (über Origin) kennen. In der Zwischenzeit hat der Publisher die offizielle Webseite für den Dienst auf der Playstation 4 überarbeitet, auf der wir seitdem einige noch unangekündigte Vault-Spiele sehen. Titel wie FIFA 19, Battlefield V und A Way Out (alle erst letztes Jahr veröffentlicht) erscheinen dort in der einen oder anderen Form, was nahelegt, dass sie in absehbarer Zeit Teil des Services werden. Abonnenten können auf die Titel der EA-Vault zum Preis von 3,99 Euro im Monat uneingeschränkt zugreifen.