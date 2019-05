Naughty Dog sucht Mitarbeiter, um Produktion von The Last of Us: Part II "abzuschließen"

Wie die Produktion der kommenden PS4-Exklusivtitel vorangeht, das ist nicht in allen Fällen gut dokumentiert. Einige glauben zum Beispiel, dass The Last of Us: Part II kurz vor dem Abschluss stehen könnte, weil Naughty Dog kürzlich eine Reihe neuer Positionen ausgeschrieben hat. Auf Twitter bestätigt ein aktueller Mitarbeiter, dass diese neuen Mitarbeiter dabei helfen sollten, "das Spiel zu beenden":

"Viele tolle Positionen sind offen, um uns zu helfen, dieses Spiel zu beenden... Ich möchte besonders die Position des Nahkampf-Animators hervorheben. Ich garantiere euch, dass ihr an einigen *[coolen]* Animationen arbeiten werdet, wenn ihr mit meinem guten Freund[en] zusammenarbeitet."

Natürlich muss das nicht bedeuten, dass sich die Produktion bereits in der Endphase befindet, doch zumindest dürfte es ein gutes Zeichen für die Entwicklung sein.