Capcom: Devil May Cry 5 belebt Serie neu

Devil May Cry 5 stieß auf positive Resonanz und scheint den Fans letztendlich genau die traditionelle Fortsetzung gegeben zu haben, auf die sie gewartet hatten. Hohe Verkaufszahlen konnten Entwickler und Publisher Capcom zufriedenstellen, weshalb das Spiel im jüngsten Finanzbericht positiv hervorgehoben wurde. Laut dem Unternehmen wurden zwei Millionen Verkäufe von DMC 5 seit dem Launch registriert. Devil May Cry 4 habe für drei Millionen Kopien mehrere Jahre benötigt, fiel dem Entwickler lobend auf. Capcom erklärte anschließend, dass Devil May Cry 5 den Namen und den Wert der Serie "erfolgreich wiederbelebt" habe, was Fans mit positiven Aussichten auf weitere Spiele zurücklassen dürfte.