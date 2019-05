Rage 2: Eden Assault mit eigenem Gameplay nachgespielt

Rage 2 erscheint morgen und ihr könnt schon heute unsere Kritik zum explosiven Blockbuster lesen. Unser Tester Kim hat versucht das bombastisch inszenierte Gameplay der offiziellen Trailer in einem eigenen Gameplay-Clip nachzuahmen. Natürlich ist unser guter Kollege kein bezahlter Gott-Gamer, doch mit Shootern kennt sich der Schwede wirklich aus. Wie er sich in der Mission "Eden Assault" im Vergleich zur schicken Präsentation der Entwickler schlägt, das seht ihr im oberen Video. Zum Vergleich findet ihr darunter das PR-Material von Bethesda, in dem sie uns zeigen, wie die Mission eigentlich gespielt werden sollte (ihr müsst etwa bis Minute 4 vorspulen). Bedenkt bitte, dass wir hier echtes Gameplay zum Launch zeigen - an einigen Stellen etwas ungeschönt, dafür echt.

