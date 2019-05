Vagabond-DLC ab Juni in Sunless Skies verfügbar

Sunless Skies wird am 12. Juni das sogenannte Vagabond-Update erhalten, das uns den "Gentlemen der Lüfte" vorstellen wird. Dieser erfahrene Admiral führt uns in die entlegenen Gebiete des Himmels, wo wir wertvolle Fundsachen und die freie Community der "Skylarks" finden werden. Diese Truppe versucht einen Ort namens "Sugarspun Garden" zu erreichen, allerdings scheint das gar nicht so leicht zu sein. Der Entwickler verspricht neue, spannende Geschichten und Agenten, die uns bei unseren Abenteuern begleiten.

Nach der Veröffentlichung von Vagabond möchte der Entwickler den Gameplay-Fokus während der Reisen variieren. Im Fokus dieser Bemühungen stehen eigenen Aussagen zufolge "Charakterentwicklung (vor allem in der Mitte und gegen Ende des Spiels), UI, das Überleben und die Reisezeiten", ergänzt Failbetter. Das klingt spannend, darüber wird uns das Studio sicher zu gegebener Zeit informieren.

Quelle: Steam.