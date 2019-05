A Plague Tale: Innocence präsentiert sich im Launch-Trailer

Den morgigen Verkaufsstart von A Plague Tale: Innocence auf PC, PS4 und Xbox One hat Asobo Studio heute mit der Veröffentlichung des Launch-Trailers eingeleitet. Falls ihr bisher noch keinen großen Kontakt mit dem Spiel hattet, verrät euch dieses Video alle wichtigen Dinge, um gemütlich in das Abenteuer der beiden Geschwister Hugo und Amica zu starten.

Der neue Trailer wirft uns in die düstere Welt des Mittelalters, in dem tödliche Rattenplagen den Menschen zu schaffen machen. Außerdem bekommen wir einen Einblick des Soundtracks, mit dem Asobo ihr düsteres Frankreich zum Leben erwecken will. Auf Twitch wird der Entwickler heute Abend ab 18:00 Uhr live sein Spiel vorstellen, falls ihr weitere Gameplay-Eindrücke braucht. Anne sitzt bereits seit dem Wochenende an A Plague Tale: Innocence, um ihre Kritik in Kürze bei uns zu veröffentlichen.

You watching Werbung