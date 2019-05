Outer Wilds zeitexklusiv im Epic Games Store

Der Epic Games Store hat in den letzten Monaten etliche Exklusivverträge aushandeln können und vor einigen Tagen ist Annapurna Interactives Adventure Outer Wilds ebenfalls davon betroffen. Den knapp tausend Unterstützern auf Fig wurde allerdings etwas anderes versprochen, konkret die Veröffentlichung auf Steam. Auf ResetEra und Reddit muss sich der Entwickler deswegen aktuell viel Kritik anhören, letztlich ist der Deal aber bereits über die Bühne gegangen. Die "weiteren Plattformen", die in der offiziellen Bekanntmachung genannt werden, sollen "so schnell wie möglich" beliefert werden, versucht Team Outer Worlds zu schlichten.

