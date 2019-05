Katsuhiro Harada neuer General Manager bei Bandai Namco

Katsuhiro Harada ist ein Entwickler, der seit 1994 an der Tekken-Serie arbeitet und mittlerweile als Gesicht des Franchise gilt. Auf Twitter gab der Japaner seine Beförderung bekannt, denn ab sofort ist er General Manager bei Bandai Namco. Das bedeutet, dass Harada neben der Prügelserie die gesamten eigenen Marken überwacht, dazu gehören auch Ace Combat, Dark Souls und Soul Calibur. Bei seinen Fans entschuldigte er sich schon einmal vorsorglich dafür, in Zukunft auch Inhalte zu teilen, die nicht immer etwas mit Tekken zu tun haben werden. Michael Murray, der Harada in den letzten Jahren als Übersetzer auf Geschäftsreisen begleitete, übernimmt dessen Pflichten im Tekken-Team. Seit Tekken 6 unterstützt Murray die Entwickler in leitender Position.

