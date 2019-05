Detective Pikachu legt Rekordstart für Kinofilme mit Videospiel-Hintergrund hin

Detective Pikachu, oder Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu, wie der Film im deutschen heißt, scheint bei den Fans gut anzukommen, denn am Wochenende konnte der Actionfilm ordentlich die Kinokassen klingeln lassen. In Nordamerika hat der Film den besten Kinostart eines Films hingelegt, der auf einer Videospiel-Adaptionen basiert, berichtet Box Office Mojo. Die Einnahmen von Detective Pikachu am ersten Wochenende haben sogar den bisherigen Titelverteidiger (Lara Croft aus dem Jahr 2001) vom Thron gestoßen. Angelina Jolies Film hat damals am ersten Wochenende 42,4 Millionen Euro durch die Ticketverkäufe eingenommen, der gelbe Nager liegt nach Sonntag bei umgerechnet 51,6 Millionen Euro. Damit gehört der neue Pokémon-Film schon jetzt zu den erfolgreichsten Videospielverfilmungen überhaupt. Besonders beliebt ist der Film in China und Japan, diese Woche stehen weitere Premieren an. Werdet ihr den Film noch schauen oder wart ihr bereits im Kino?

