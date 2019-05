Mai-Inhalte für Assassin's Creed Odyssey vorgestellt

Ubisoft hat uns letzte Woche neue Informationen über die aktuellen Spiele des Assassin's-Creed-Universums geschickt. Sie weisen zum Beispiel noch einmal auf die Veröffentlichung des Assassin's Creed III Remaster am 21. Mai für die Nintendo Switch hin und listen die Neuerungen für Assassin's Creed Odyssey auf.

Alexios und Cassandra dürfen ab morgen in eine weitere Episode der "Die vergessenen Geschichten"-Questserie einsteigen. In "Ein richtig, richtig schlechter Tag" müssen Abenteurer einen Betrüger entlarven, der mit unserer Identität Lokris unsicher macht. Spielbar ist der Inhalt, sobald Kapitel 4 in der Hauptgeschichte abgeschlossen wurde.

Am 21. Mai gelangen neue Gegenstände in das Geschäft von Oikos dem Olympioniken, darunter das Herakles-Charakterpaket mit eigener Rüstung, Reittier und Axt, sowie das Hydra-Schiffspaket, das die Crew-Mitglieder und euer Schiff in neuem Design erstrahlen lässt. Eine eigene Galionsfigur ist natürlich auch dabei.

Titel-Update 10 soll noch im Mai erscheinen und Verbesserungen mit sich bringen (darunter UI-Anpassungen und einfachere, wöchentliche Aufträge). Legendäre Leutnants werden in Zukunft etwa mit unserer Erfahrungsstufe skalieren.