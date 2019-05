Trailer zeigt endgültige Form von Ryuko Matoi in Kill la Kill the Game: IF

A+ Games hat ein niedliches Video für Kill la Kill the Game: IF veröffentlicht, aus dem wir viele Details über das Anime-Prügelspiel erfahren. Sidekick Mako verrät uns darin zum Beispiel,wie das Kampfsystem funktioniert oder aus welchen Charakteren der Roster besteht. Natürlich geht es auch um Vorbesteller- und DLC-Inhalte, spannend finden wir in dieser Hinsicht vor allem, dass nach dem Launch noch zwei weitere Spielfiguren kostenlos verfügbar gemacht werden. Eine kleine Überraschung ist außerdem, dass wir die endgültige Form von Ryuko Matoi auf den frischen Screenshots zu sehen bekommen. Wer den Anime nicht gesehen hat, dürfte sich damit ein wenig spoilern, aber das wisst ihr hoffentlich. Kill la Kill the Game: IF erscheint am 26. Juli für Playstation 4 und Nintendo Switch. Am Vortag wird das Spiel auf dem PC veröffentlicht.

