Alle Inhalte von Rage 2 bis zum Dezember aufgelistet

Rage 2 wird morgen auf PC, PS4 und Xbox One entfesselt, doch die Entwicklungsarbeiten sind noch lange nicht beendet. Am Wochenende haben das Entwicklerduo Avalanche Studios und id Software einen Beitrag veröffentlicht, in dem ausgiebig über die kommenden Inhalte für das Actionspiel gesprochen wird.

Noch in der Launch-Woche beginnen Community-Herausforderungen in Rage 2, in denen sich erfolgreiche Spieler kostenlose Skins schnappen dürfen. Dafür muss man mit dem eigenen Bethesda-Konto angemeldet sein, sonst funktionieren die Online-Funktionen nicht. In den kommenden Monaten sollen ähnliche Herausforderungen ins Spiel gebracht, alle weiteren Informationen werden rechtzeitig auf den sozialen Medien des Spiels kommuniziert, heißt es im Beitrag. Der restliche Mai wird von einem In-Game-Event namens "Bring the Ruckus" begleitet, allerdings ging aus dem Artikel nicht hervor, was wir uns darunter genau vorstellen dürfen.

Im Juni bereitet Bethesda ein größeres Content-Update mit neuen Herausforderungen, Cheats, Fahrzeugen und Events vor. Verraten haben sie uns bereits, dass man wohl einen Mech steuern kann. Im August werden wir die erste kostenpflichtige Erweiterung namens "Rise of the Ghosts" bekommen, die eine eigene Geschichte mit sich bringt(, die offenbar an das Original-Rage erinnert). Mit dabei sind weitere Waffen, Fähigkeiten und neue Fahrzeuge. Von September bis Dezember werden wir mehr Inhalte bereitgestellt, im November folgt dann die zweite kostenpflichtige Erweiterung. Genauere Details werden wir in ein paar Monaten erhalten.

