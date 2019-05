Devolvers dritte E3-Pressekonferenz findet am 9. Juni statt

Devolver Digitals E3-Pressekonferenz ist als Parodie und Seitenhieb für die immensen Werbeveranstaltungen anderer, großer Publisher zu verstehen. Das Format wiederholte sich letztes Jahr und scheint wohl auch 2019 zurückkehren. Am 9. Juni um 04:00 Uhr am Morgen findet Devolvers E3-Videoübertragung mit Infos zu ihren neuen Games statt. Der Veranstalter bittet darum, Leaks und Gerüchte in der eigenen Discord-Gruppe zu teilen. Der Witz mag sich mit der Zeit etwas abnutzen, doch offengestanden passt das Format wirklich sehr gut zum vielfältigen Repertoire des Publishers. Nächsten Monat werden wir jedenfalls mehr sehen, was erhofft ihr euch?

You watching Werbung

You watching Werbung

Quelle: Twitter.