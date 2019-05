Nintendo eröffnet offizielles Merchandise-Geschäft in Israel

In New Yorker Rockefeller-Center befindet sich der offizielle Nintendo-Store, in dem Nintendo-Fans aus aller Welt viele begehrte Extras rund um Nintendo und dessen Spiele bekommen können. Bisher war das Geschäft das einzige seiner Art auf der Welt, doch im Herbst wird ein ähnliches Geschäft in Tokio eröffnet. Das scheint aber noch nicht das Ende der Fahnenstange zu sein, denn Geektime hat festgestellt, dass auch Europäer einen zentralen Standort für Nintendo-Merch bekommen sollen. Schon im nächsten Monat soll ein offizieller Nintendo-Store in einem großen Einkaufszentrum in Tel Aviv (Israel) entstehen. Auf über 150 Quadratmetern dürften Nintendo-Fans ein neues Mekka finden.

Bild des offiziellen Nintendo-Stores in New York.

Quelle: ResetEra.