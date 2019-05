Ende Mai erscheint Draugen von den The Longest Journey-Machern

Die Entwickler Red Thread Games (The Longest Journey, Dreamfall Chapters) haben angekündigt, dass Draugen am 29. Mai auf dem PC erscheint. Das psychologische Mystery-Spiel versetzt die Spieler ins Jahr 1923, in die Rolle von Edward Charles Harden. Der Amerikaner ist ein Reisender, der in Norwegen nach seiner vermissten Schwester sucht. Er wird auf seinem Abenteuer von seiner energischen Schülerin Lissie unterstützt. Gemeinsam erkunden sie eine Küstengemeinde und versuchen, die Dunkelheit der malerischen Stadt zu entwirren. Draugen soll zu einem späteren Zeitpunkt auch für Playstation 4 und Xbox One kommen.

