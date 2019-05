Barotrauma: Early Access startet ab Anfang Juni auf Steam

Daedalic Entertainment, FakeFish und Undertow Games wollen den abgefahrenen Unterwasser-Überlebenssimulator Barotrauma am 5. Juni ins Early Access von Steam steuern. Wir konnten den Titel bereits in Aktion sehen und uns vom Zusammenspiel der herausfordernden Spielmechaniken überzeugen. Im Spiel erkunden wir die eisigen Tiefen eines Ozeans auf dem Jupitermond Europa. Dort lauern viele Gefahren, wie mysteriöse Unterwasserkreaturen, uralte, außerirdische Ruinen und eure eigene Crew - bis zu 16 Spieler nehmen an einem Abenteuer teil und nicht alle ziehen immer an einem Strang...

Ereignisse und Umgebungen werden zufällig generiert, sodass jeder Versuch einzigartig ist. Zum Early-Access-Start sollen sechs Charakterklassen bereitstehen, einen Preis gibt es leider noch nicht. Dank der Workshop-Integration auf Steam wollen die Entwickler die Community zur Schöpfung neuer Inhalte bewegen. Schon jetzt lassen sich dort eigene Monster, U-Boote, Level und Dekorationen modellieren.