Euro Truck Simulator 2 führt bald bis zum Schwarzen Meer

Entwickler SCS Software hat eine neue Erweiterung für Euro Truck Simulator 2 angekündigt, die Ende des Jahres auf dem PC erscheinen soll. Wie der Titel bereits andeutet ("Road to the Black Sea"), dürfen ambitionierte Kraftfahrer ihr Geschäft bis ins türkische Thrakien ausbreiten, die umliegenden Karpaten als Kulisse nutzen und die Straßen von Rumänien befahren. Das Add-On bringt Lkw-Fahrer in kleine Dörfer auf dem Land und entlang der Schwarzmeerküste bis nach Istanbul. Lokale Farmen, Holzfäller und die Bergbauindustrie benötigt unsere Dienstleistungen, steht ihr ihnen zur Verfügung? Preislich liegt Road to the Black Seas bei voraussichtlich 17,99 Euro.

