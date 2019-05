35 Minuten exklusives Gameplay von Borderlands 3

Gearbox Software hat uns Anfang Mai endlich Gameplay von Borderlands 3 präsentiert, was wir uns natürlich nicht entgehen lassen konnten. Bei der Test-Session in Los Angeles haben wir unsere eigenen Eindrücke gesammelt und euch bei dieser Gelegenheit heißes Gameplay mitgebracht. Im ersten Video zeigen wir euch, was die mächtige Sirene Amara auf dem Kasten hat, während wir im zweiten Teil einer frühen Quest nachgehen. Dabei geht es um die richtige Rezeptur und Zubereitung von Kaffee - perfekt für Frühaufsteher. Borderlands 3 erscheint am 13. September auf PC (Epic Games Store), Xbox One und Playstation 4.

