Wolfenstein: Youngblood hat Ähnlichkeiten mit Dishonored-Spielen

Wolfenstein: Youngblood scheint das vorerst letzte Kapitel der neueren Wolfentstein-Abenteuer zu werden, Protagonist B. J. Blazkowicz musste ja schließlich schon einiges durchmachen... Für ihr nächstes Spiel hat sich Machine Games anscheinend von den Abenteuern von Arkane Studios' Dishonored-Serie inspirieren lassen, verrät Produzent Jerk Gustafsson in einem Interview mit dem offiziellen Playstation Magazine:

"Ich denke, die Spieler werden viele Ähnlichkeiten mit dem Level-Design der Dishonored-Spiele feststellen und in dieser Hinsicht kann es als Erfahrung ein bisschen anders sein. Aber das Spiel kann davon profitieren, besonders wenn es darum geht neue Ansätze zu finden, sich einem Kampfszenario oder einer Mission im Allgemeinen zu nähern."

Das hört sich doch so an, als würde Youngblood uns mehr Freiheit bieten. Und da der Titel Koop-Geballer bietet, sind solche Ansätze sicherlich gern gesehen. Wolfenstein: Youngblood erscheint am 26. Juli für PC, Playstation 4, Switch und Xbox One.