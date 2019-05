Ehemaliger Mitarbeiter bestätigt, dass Call of Duty: Modern Warfare 4 in diesem Jahr kommt

Nein, Activision hat noch immer kein Sterbenswörtchen zum neuen Call of Duty verloren, doch es genügend Leute, die das für sie übernehmen. Der ehemalige Community-Planer von Infinity Ward, Robert Bowling, hat kürzlich eine Reihe lustiger Nachrichten auf Twitter veröffentlicht, die bestätigen, dass das diesjährige Spiel wirklich Call of Duty: Modern Warfare 4 ist. In seinen Beiträgen bezieht er sich auf das letzte Spiel dieser Reihe, Call of Duty: Modern Warfare 3, und deutet an, dass nicht alle Dinge endgültig geklärt zu sein scheinen. In einem Video nennt er zudem das Datum des 8. Oktober 2019, was als Erscheinungsdatum durchaus Sinn ergeben könnte. Allerdings sollten wir Bowlings Aussagen natürlich nicht einfach blind vertrauen. Denn obwohl er sicherlich einige Details des Projekts kennen dürfte, wissen wir zum Beispiel nicht, warum er sich plötzlich dazu entschlossen hat, das alles zu veröffentlichen.