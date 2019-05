EA kündigt FIFA 20, neues Need for Speed, NBA Live und Plants vs. Zombies an

Electronic Arts hat bereits über alles nachgedacht, was sie im restlichen Jahr 2019 veröffentlichen wollen. Die Präsentation der Finanzergebnisse des amerikanischen Unternehmens sollte den Anlegern einen genauen Überblick über den aktuellen Stand des Konzerns geben und dazu gehört eben auch ein Blick auf die nahe Zukunft. EA folgt einem streng getakteten, regelmäßigen Terminkalender, weshalb die Ankündigungen der folgenden Titel nur wenige Leute überraschen dürften.

FIFA 20, Madden NFL 20 und NHL 20 waren nach den anhaltenden Erfolgen der letzten Jahre zum Beispiel mehr als sicher, doch im Bericht wurde auch NBA Live 20 erwähnt, das vom spanischen EA Sports Studio in Madrid übernommen wird. Den Investoren wurde zudem ein neues Need for Speed für PCs und Konsolen zugesagt, und Plants vs. Zombies soll ebenfalls kommen. Diesen Titel will der Publisher für "alle relevanten Plattformen" veröffentlichen, weitere Informationen behielt sich EA allerdings vor.

Darüber hinaus wissen wir längst von Star Wars Jedi: Fallen Order, das am 15. November erscheinen wird, und von regelmäßigen Updates an aktuellen Titeln, wie Apex Legends, Anthem und Die Sims 4. In den kommenden Sommermonaten steht zudem die Veröffentlichung des kleinen Abenteuers Sea of Solitude aus der deutschen Hauptstadt auf dem Plan von EA. Mehr Infos zu vielen dieser Titel erwarten wir auf der E3, während der EA-Play-Übertragungen.