VR-Shooter Space Ops erscheint am 30. Mai

Vor nicht allzu langer Zeit haben wir erfahren, dass der VR-Shooter Space Ops VR von DevCubeStudio irgendwann im Mai landen soll. Mittlerweile wissen wir das genaue Datum: Am 30. Mai steht der Titel auf mehreren VR-Plattformen bereit, darunter Windows Mixed Reality, HTC Vive und den Oculus-Rift-Systemen. Der Ankündigung folgt ein neuer Trailer, der das Waffenarsenal und die Kreaturen zeigt, auf die wir im Space-Shooter treffen. Die Missionen lassen sich einzeln oder kooperativ absolvieren und wer eine zusätzliche Herausforderung braucht, der probiert sich in PvP-Ranglisten und am kompetitiven Matchmaking.

