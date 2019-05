Tetris 99: Zwei kostenpflichtige Zusatz-DLC ermöglichen Offline-Spiel

Tetris 99 kam im Februar auf den Markt und eroberte die Switch dank seines innovativen Konzepts im Sturm. Für 9,99 Euro steht ab sofort ein kostenpflichtiger DLC zur Verfügung, der zwei neue Offline-Spielmodi einführt. Wer sich den Inhalt kauft, schaltet zum einen "CPU Battle" frei, das ist die Offline-Variante des Online-Modus, in dem wir gegen 98 Computergegner antreten und uns gegenseitig Blockreihen zuschieben. In Marathon spielen wir allein gegen den Highscore und versuchen, so viele Reihen wie möglich abzuräumen. Im Verlauf des Jahres soll ein weiterer Offline-Modus erscheinen, Details dazu folgen jedoch erst später.

You watching Werbung