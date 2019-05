Bigben Interactive stellt E3-Line-Up vor

Publisher Bigben Interactive wird ebenfalls auf der E3 zu Gast sein und vom 11. bis zum 14. Juni mit ihren aktuellen Spielen auftreten. In der Westhalle (Standnummer 4522) können Besucher The Sinking City von Entwickler Frogwares, Paranoia: Happiness is Mandatory, Kylotonns Rennspiel WRC 8, Overpass, das lustige (und wichtige!) Bee Simulator, The Fisherman, Farming Dynasty und Werewolf: The Apocalypse - Earthblood spielen. Den Stand teilt sich der Publisher mit dem Hardware-Produzent Nacon, der die eigene Produktpalette vorstellt (unter anderem den Revolution Unlimited Pro Controller und den Daija Arcade-Stick).

