God of War: Raising Kratos ist verfügbar

God of War feierte am 20. April seinen ersten Geburtstag und gewann seitdem zahlreiche Auszeichnungen. Falls euch die Entstehung dieses Großprojekts interessiert, empfehlen wir euch einen Blick in die Video-Dokumentation "Raising Kratos" von Santa Monica Studio. Dort befassen sich Studiochef Cory Barlog und sein Team mit der Entwicklung des Spiels und werfen einen Blick hinter die Kulissen. Die Doku ist in Spielfilmlänge und läuft fast zwei Stunden - ihr solltet also ein wenig Zeit mitbringen. Wie hat euch God of War gefallen?

