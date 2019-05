Saison der Opulenz startet im Juni in Destiny 2

Bungie hat in ihrem Blog den Saisonwechsel in Destiny 2 datiert. Am 4. Juni laufen die neuen Inhalte der Saison der Opulenz im Loot-Shooter an, Annual-Pass-Besitzer dürfen schon am ersten Tag in den neuen Raid eintauchen.

Crown of Sorrow heißt diese Herausforderung, der sich Spieler unter Powerlevel 715 noch nicht stellen sollten. Der Inhalt soll selbst erfahrene Feuerteams auf eine harte Belastungsprobe stellen, schreibt Bungie. Damit sich Spieler keinen unfairen Vorteil verschaffen, bleiben die Tore von Last Wish und Scourge of the Past solange verschlossen, bis der Raid zum ersten Mal durchgespielt wurde.

Das Team hat zudem die Quote von Prime-Engrammen verändert, Spieler dürften die begehrte Beute in der nächsten Saison demnach häufiger Gesicht bekommen. Weitere Informationen erwarten uns im Juni, die aktuellen Patch-Notes erwähnen sonst nur den Start des Eisenbanners.

