Crash Team Racing Nitro-Fueled zeigt Anpassungsoptionen im neuen Trailer

Crash Team Racing fährt nächsten Monat auf PS4, Switch und Xbox One an die Startlinie und weil es bis zum Rennbeginn nicht mehr lange hin ist, haben Beenox und Activision Blizzard gestern ein neues Video veröffentlicht, das sich mit den Anpassungsoptionen des Kart-Racers auseinandersetzt. Der Trailer zeigt uns die verschiedenen Karosserien, Lackierungen, Vinyl-Aufkleber und Räder, mit denen sich die Autos individuell anpassen lassen. Auch die Charaktere dürfen wir in peinliche Klamotten stülpen, um sie etwas windschnittiger werden zu lassen oder coole Siegesposen bei erfolgreichem Rennen zum Besten zu geben. Am 21. Juni startet Crash Team Racing Nitro-Fueled im Handel. Braucht ihr solche Anpassungsoptionen?

