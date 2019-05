Ghost Recon: Breakpoint lässt Steam aus

Ghost Recon: Breakpoint wurde gestern Abend von Ubisoft in einem Livestream enthüllt, im anschließenden Gespräch mit PCGamesN haben die Entwickler die PC-Situation angesprochen. Genau wie The Division 2 und Anno 1800 erscheint das neue Actionspiel nicht im Steam-Shop, sondern im Epic Games Store und auf der eigenen Distributionsplattform Uplay. Breakpoint wird am 4. Oktober auf dem PC, Xbox One und Playstation 4 landen. Weitere Details findet ihr in unserer Vorstellung.

