Sony enthüllt spezielle "Days of Play"-PS4 Slim

Sony hat diese Woche eine Limited Edition der PS4 Slim vorgestellt, die unter dem Handle "Days of Play" läuft. Das Teil soll im Sommer bei uns landen, hat eine 1TB-große Festplatte und unterscheidet sich optisch leicht vom herkömmlichen Slim-Modell, das wir bereits kennen. Ein Chrom-farbiger Controller liegt der Packung bei, in den nächsten Wochen sollen uns weitere Informationen zu diesem Paket erreichen. Die Days-of-Play-Initiative ist eine Rabattaktion, die Hardware-Bundles und den PSN-Shop betrifft. Im Sommer soll der große Sale zurückkehren und Fans können das mit einer speziellen, neuen Konsole feiern. Was haltet ihr vom Design?

