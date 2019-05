Away: The Survival Series ist ein Spiel für Fans von Naturdokus

Entwickler Breaking Walls hat gestern Abend in Sonys State-of-Play-Livestream ein neues Spiel angekündigt, ein Adventure im Stile einer Naturdokumentationen (sie haben diesen Vergleich selbst angestellt). Wir kontrollieren darin einen sogenannten "Sugar Glider" - zu deutsch Kurzkopfgleitbeutler (sagt Google) - und suchen in wunderschönen Umgebungen eine sichere Bleibe. Diese kleine, flexible Kreatur kriecht heimlich durchs hohe Gras, springt von Ast zu Ast und fliegt von hohen Bäumen auf die andere Seite eines Flusses. Die Erkundung spielt in der Welt von Away: The Survival Series eine große Rolle, da wir uns dieses realistische Ökosystem selbst erschließen müssen. Als kleines Tier stehen wir jedoch am unteren Ende der Nahrungskette und es ist von daher ratsam, sich mit der nötigen Aufmerksamkeit zu bewegen. Sonst endet nicht der köstliche Käfer, der sich zum Sonnenbaden auf einen Felsen niedergelassen hat, als Mahlzeit, sondern wir.

