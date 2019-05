Predator: Hunting Ground kommt 2020 für Playstation 4

Viele Entwickler haben sich im Laufe der Jahre an der Predator-Reihe von 20th Century Fox versucht, doch nur den wenigstens ist eine solide Spielerfahrung gelungen. Illfonic (Friday the 13th: The Game) versucht sich in Zusammenarbeit mit Sony und 20th Century Fox nun an einem Spiel namens Predator: Hunting Ground, das exklusiv für die Playstation 4 kommen soll. Die Entwickler erarbeiten erneut ein asymmetrischen Multiplayer, indem ein Spieler die Kontrolle über den gefährlichen Predator übernimmt, während die restliche Gruppe in die Rolle von normalen Soldaten schlüpft. Ihr Ziel ist es vorerst, sich bessere Ausrüstung von neutralen KI-Gegnern zu sichern (der Computer steuert offenbar eine dritte Fraktion), bevor sie sich dem Predator-Solospieler zuwenden. Das ist momentan alles, was wir über Predator: Hunting Ground wissen, 2020 wurde als grobes Zeitfenster angegeben. Hat die Idee euer Interesse geweckt?

