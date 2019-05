MediEvil wird im Oktober veröffentlicht

Sony hat neue Infos zum MediEvil-Remake in ihrem "State of Play"-Livestream versprochen und uns mit neuem Gameplay und dem Erscheinungstermin in der Nacht entlassen. Im Trailer bekommen wir einen ersten oberflächlichen Eindruck der vielen Arbeit, die in den Titel geflossen sein muss. In den 21 Jahren, die seit dem Original vergangen sind, hat sich einiges verändert, freut ihr euch trotzdem auf die Neuveröffentlichung? MediEvil kann übrigens pünktlich zu Halloween in eurem Kürbis liegen - Start ist der 25. Oktober.

