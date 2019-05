Sony gibt neues Lebenszeichen von Final Fantasy VII Remake

Final Fantasy VII: Remake wurde am Abend auf der State of Play in einem kleinen Video gezeigt, was in den Augen vieler Fans nach über zwei Jahren relativer Funkstille ein gutes Zeichen war. Square Enix gab darüber hinaus bekannt, weitere Infos im Juni für uns bereitzuhalten - ihre E3-Präsentation dürfte somit um einiges spannender werden. Im Trailer sehen wir jedenfalls einige CG-Videosequenzen und actionreiches Gameplay mit dem bekannten ATB-Kampfsystem, das wir bereits zuvor gesehen haben.

You watching Werbung