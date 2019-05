Iceborne-Erweiterung bringt im September neue Monster für Monster Hunter: World

Sony hat gerade den Termin für die Iceborne-Erweiterung von Monster Hunter: World enthüllt. Am 6. September erscheint das neue Gebiet auf PS4 und Xbox One, PC-Spieler müssen sich noch ein wenig länger gedulden - Capcom nennt bislang nur den Winter als groben Termin.

Iceborne wird eine eigenständige Geschichte erzählen, die nach den Geschehnissen des Hauptspiels angesetzt ist. In der bitterkalten Region "Hoarfrost Reach" herrscht extreme Kälte, doch trotz der harschen Lebensbedingungen leben viele unterschiedliche Lebensformen in diesem Biotop. Aufmerksame Jäger müssen nur den Spuren im tiefen Schnee folgen, um ihre Beute und andere spannende Geheimnisse zu entdecken. Um sich gegen die gefährlichen Temperaturen zu schützen empfiehlt Capcom ein Bad in einer der natürlichen, heißen Quellen, die es in Hoarfrost Reach gibt.

Während wir beim gemütlichen Bad entspannen müssen wir gleichzeitig ein wachsames Auge auf die Umgebung werfen, da Iceborne neue Monster mit sich bringt. Der Banbaro ist zwar ein Pflanzenfresser, doch die heiße Quelle sucht er regelmäßig auf, um sich zu wärmen. Wenn sich der Brute Wyvern angegriffen fühlt, stürmt er uns an und nimmt auf dem Weg Stock und Stein in seine Geweihen mit. Der Beotodus (ein im tiefen Schnee lauernder Fleischfresser), dringt häufig in das Revier des Banbaros ein, weshalb es zu Auseinandersetzungen kommt, erklärt Capcom.

Das neue Gesicht der Iceborne-Erweiterung ist der Drachenälteste Velkhana mit seinen einzigartigen Eisattacken. Wir wissen noch nicht besonders viel über dieses Monster, dafür dürfen sich Jäger, die schon länger dabei sind, auf ein Wiedersehen mit Nargacuga freuen. Der fiese Widersacher soll in Monster Hunter: World einige neue Tricks auf Lager haben soll, verspricht der Entwickler.

Außerdem haben die Japaner umfangreiche Updates am bestehenden Spielgerüst geplant und einige davon bereits vorgestellt. Die Jäger erhalten mit dem Iceborne-Update weitere Bewegungs- und Angriffsmöglichkeiten. Mit einem speziellen Greifhaken können wir uns zum Beispiel an Monster heranziehen oder sie ohne Unterbrechungen während eines Angriffs mit Hilfsgegenständen ablenken. Überarbeitungen und Modifikationen an bestehenden Waffenarten soll es ebenfalls geben.

Nicht ganz so neu, dafür umso spannender für Vielspieler ist der Master-Rang, der den "G-Rang" aus früheren Spielen ersetzt. Diese extrem schwierigen Missionen sind nur für die allerbesten Jäger gedacht, die ihre Fähigkeiten testen wollen. "Hoarfrost Reach" soll das größte Gebiet von Monster Hunter: World werden, weshalb Capcom das DLC mit dem Basisspiel zusammen in einer speziellen Verkaufsversion in den Handel bringt. Genauere Infos dazu folgen, sobald wir Genaueres wissen.