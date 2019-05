Nintendo datiert E3-Programm

Nächsten Monat findet die E3 statt und Nintendo hat heute ihre Pläne für das Event in Los Angeles bekanntgegeben. Am 11. Juni, um 18:00 Uhr deutscher Zeit wird das Unternehmen seine Direct-Präsentation vorstellen und anschließend im Treehouse-Livestream einige ausgewählte Spiele diskutieren. Die Show soll sich ausschließlich auf Spiele konzentrieren, die im Laufe des restlichen Jahres veröffentlicht werden. Den Link zum Livestream findet ihr an dieser Stelle.

Natürlich tritt der Publisher auf der Messe mit eigenen Ständen auf, die Fans vor Ort müssen sich also keine Sorgen machen. Doug Bowser, der neue Präsident von Nintendo Amerika, verspricht Besuchern und Zuschauern darüber hinaus aufregende Wettkämpfe in Splatoon 2 und Super Smash Bros. Ultimate. Die beiden eSports-Turniere finden allerdings schon früher statt, konkret am 8. Juni.