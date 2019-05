Echo-Studio Ultra Ultra aufgelöst

Ultra Ultra ist das Studio, das 2017 ein Actionspiel namens Echo hervorbrachte. In dem Game kämpft man gegen Klone, die uns optisch ähneln, während eine KI unsere Aktionen registriert und das Verhalten der Replikanten daran anpasst. Auf Twitter gab der Entwickler kürzlich die eigene Schließung bekannt.

"Wir sind schrecklich traurig darüber, dass Ultra Ultra aufgehört hat zu existieren. Wir sind dankbar, dass wir die Chance hatten, etwas [zu schaffen,] das wirklich von Herzen kam. Echo wird weiterhin im Handel erhältlich sein", heißt es in der Meldung.

Die Reaktionen auf den Beitrag haben ergeben, dass eine Verfilmung des Spiels weiterhin in Arbeit ist. Das Vermächtnis von Echo wird in diesem Projekt weiterleben, allerdings ist dafür nicht länger Ultra Ultra verantwortlich. Das Spiel ist für PC und PS4 verfügbar, eine Kritik haben wir ebenfalls am Start.

